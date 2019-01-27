Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 2-0

1 saat önce

STAT: Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Candaş Elbil (xx)ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xxx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Zuta (xx), Jevtovic (xxx), Volkan Fındıklı (xx), Traore (xx) (Dk.

Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 2-0, System.String[]


STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Candaş Elbil (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xxx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Zuta (xx), Jevtovic (xxx), Volkan Fındıklı (xx), Traore (xx) (Dk. 87 Mücahit Can), Milosevic (xx), Fofana (x) (Dk. 72 Diagne x), Jahovic (xx) (Dk. 75 Yatabare xx)

ANTALYASPOR: Boffin (x) - Nazım Sangare (xx), Salih (xx), Chico (xx) (Dk. 87 Harun), Bahadır (xx), Cissokho (xx), Drole (x), Zeki (x) (Dk. 45 Mevlüt xx), Hakan (xx), Serdar (x) (Dk. 45 Doğukan xx), Doukara (x) 

GOLLER: Dk. 10 Jevtovic, Dk. 55 Skubic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Traore (Atiker Konyaspor) - Drole (Antalyaspor) 

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada Skubic'in pasında ceza yayı çizgisinde topu önünde bulan Jevtovic'in sert şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada Skubic'in ceza sahasının sağ köşesinden sert şutunda kaleci Boffin topa müdahale etti, defans topu uzaklaştırdı. 

55'inci dakikada Volkan Fındıklı'nın uzun pasında ceza sahasında topu önünde bulan Skubic'in şutunda top filelere gitti: 2-0. 

68'inci dakikada Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Salih'in kafa vuruşu auta çıktı.  

76'ncı dakikada defanstan seken topla ceza sahasına kadar giren Hakan'ın şutunda top üstten auta çıktı. 

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:04 Kaynak: DHA

Konya, Fındıklı, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Spor
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