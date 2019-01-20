Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Antalyaspor Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor, Antalyaspor Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sezonun ikinci devresine deplasmanda B.B. Erzurumspor'a karşı aldığı 2-1'lik galibiyetle başlayan Atiker Konyaspor, 19. haftada iç sahada Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda tedavilerine devam edilen Selim Ay, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic yer almadı. B.B. Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 5'e 3 pas çalışmasıyla ile devam ettirdi. Oyuncular tempolu koşu ve 2'ye 2 hücum-savunma çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Antrenmanda Selim Ay takımdan ayrı olarak, Uğur Demirok ise topla yapılan son bölümde yer almayarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

Selim Ay, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Spor
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