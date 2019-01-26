Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Atiker Konyaspor, Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Son çalışmasını basına ve taraftara kapalı olarak Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapan yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Selim Ay, Jens Jonsson, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic antrenmana katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılarda sakatlığı devam eden oyuncuların yanı sıra Erzurumspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Ömer Ali Şahiner forma giyemeyecek. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Kayacık, Atiker Konyaspor, Antalyaspor, Spor
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