Atiker Konyaspor, Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın konuk edeceği Antalyaspor
maçının hazırlıklarını tamamladı.
Son çalışmasını basına ve taraftara kapalı olarak Kayacık
Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapan yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Selim Ay
, Jens Jonsson, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic antrenmana katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.
Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılarda sakatlığı devam eden oyuncuların yanı sıra Erzurumspor
maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Ömer Ali Şahiner
forma giyemeyecek. Hakem Volkan Bayarslan
'ın yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak. - KONYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
Beşiktaş Vodafone Park'ta 4. Kez Puan Kaybı Yaşadı
Kasımpaşa'nın Golcüsü Diagne, "Galatasaray'la Anlaştı" Haberini Beğendi
Golcü Hugo Vieira, Demir Grup Sivasspor'da
Kayserispor, Bursaspor'la 1-1 Berabere Kaldı