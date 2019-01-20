Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Ara Vermedi

Atiker Konyaspor Ara Vermedi

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Atiker Konyaspor Ara Vermedi, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi.

Oyuncular tempolu koşu, hücum ve savunma çalışmalarıyla süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda Selim Ay takımdan ayrı, Uğur Demirok ise topla yapılan son bölümde yer almayıp, fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

Öte yandan tedavileri süren Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic antrenmanda yer almadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Bursaspor Maçına Hazır Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 Yendi

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Devirdi: 4-2 Fenerbahçe'nin Kiraladığı Ozan Tufan, 443 Gün Sonra Sahaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 21:39:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Ara Vermedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]