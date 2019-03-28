Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

Atiker Konyaspor, Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

21 dakika önce

- Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdüKONYA - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

- Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

KONYA - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı ve 4'e 1 ve üç takımla yapılan 4'e 4 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman HIIT koşuları ile sona erdi. Antrenmana Adanaspor ile oynanan özel maçta 90 dakika forma giyen oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne, Moryke Fofana ve milli takımdan henüz dönmeyen Abdou Razack Traore katılmadı. Mustapha Yatabare ve Mücahit Atalay takımdan ayrı fizyoterapistler Salih Kırışka ve Furkan Heyik yönetiminde, milli takımdan dönen Deni Milosevic ise takımla birlikte çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:49 Kaynak: İHA

7 Nisan, Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
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