Atiker Konyaspor, Belek'te Hazırlıklarına Devam Etti
14 dakika önce
- Atiker Konyaspor, Belek'te hazırlıklarına devam ettiANTALYA - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla devam etti.
- Atiker Konyaspor, Belek'te hazırlıklarına devam etti
ANTALYA - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam edem antrenmanda Amerikan futbol topuyla çalışmalar yapıldı. Antrenman daha sonra top çalışması ile devam etti.
Antrenmana tedavisine devam edilen Uğur Demirok katılmadı. A. Konyaspor çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:50 Kaynak: İHA
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