Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Bez Torba Dağıtacak

Atiker Konyaspor Bez Torba Dağıtacak

56 dakika önce

Atiker Konyaspor, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında E.Y. Malatyaspor maçı öncesi taraftarına bez torba dağıtacak.

Atiker Konyaspor Bez Torba Dağıtacak, System.String[]
Atiker Konyaspor, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında E.Y. Malatyaspor maçı öncesi taraftarına bez torba dağıtacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Ocak Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, 'Sıfır Atık' projesine destek vererek maç öncesinde taraftara bez torba dağıtacak.

'Konyaspor taraftarı bez torba kullanıyor' başlığıyla kulüpten yapılan açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediyesi ve kulübümüzün işbirliğiyle pazar günü oynayacağımız E.Y. Malatyaspor karşılaşması öncesinde taraftarımıza üzerinde armamızın yer aldığı bez torba dağıtımı yapılacaktır" denildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Konya, Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Spor
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