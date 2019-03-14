Atiker Konyaspor, Ç. Rizespor Hazırlıklarını Sürdürüyor
43 dakika önce
Atiker Konyaspor, Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Ç. Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Atiker Konyaspor, 16 Mart Cumartesi günü Ç. Rizespor ile iç sahada oynayacağı 26.hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde Konyaspor Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare
, Fallou Diagne
, Mücahit Atalay
katılmadı. Adis Jahovic'in takımdan ayrı olarak Atletik Performans Antrenör Alper Aşçı
ve fizyoterapist Ahmet Bayrak
yönetiminde çalıştığı antrenmana alt yapı oyunculardan Ali Karakaya
da katıldı. Koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:01 Kaynak: İHA
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