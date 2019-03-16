Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından

Çaykur Rizespor'un deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından teknik direktörler basın toplantısında konuştu.

Çaykur Rizespor'un deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından teknik direktörler basın toplantısında konuştu.



Kocaman, "6 haftalık kazanamama periyodunu çevirme amacıyla başladık içerideki maça. İçeride oynadığımız son 3 maçta kazanamamanın verdiği gerginlik sürüyor ve bu saha içinde gözüküyordu. Maça başlarken de rakibin çok özgüvenli, kazanan takım halinde olması onlar için avantaj bizim için dezavantajdı. Özellikle Fenerbahçe maçından sonra ciddi bir enerji kaybımız var. Toparlanma süreci çok uzun sürdü. Maçta hem Hurtado'nun hem Adis'in en azından maçın belli bir bölümünde oynayacak olması, maçı eğer biraz daha ilerleyen dakikalara taşıyabilirsek becerili oyuncularımızın şansını biraz daha artırma şansı olacaktı. Maç öncesi bunlar gözüküyordu. Böyle oldu mu, olmadı, tersi oldu. Sıkıntılı bir periyodun en sıkıntılı rakibiyle oynarken maçın hemen başında geriye düşünce rakibin ritmi daha da arttı. Devre arasında tamir etmeye çalıştığımız en önemli şey burasıydı. Bunun üzerine bu harika stada yakışmayan zemin, topun akışını bir türlü hızlandıramama hali çünkü geriye düştükten sonra en çok ihtiyaç duyduğumuz şey buydu. Topun yavaşlamasıyla, hata oranının artması sportif anlamda tamamen yıkıma götürdü. Bir türlü istediğimiz ritmi ilk yarıda yakalayamadık. İkinci yarıda gole kadar olan periyotta istediğimiz hale getirdik maçı. Daha fazla oynamaya başladık. Girişimler fazlaydı ancak son haftalardaki bizim kendi hatalarımız, içimizdeki enerji kaybı, öndeki oyuncularımızın ve alternatiflerinin sakatlık ve cezalı problemleriyle karşılaşmasından kaynaklanan sorunlara eklenen çok net bir faulden sonra gelen gol tamamen oyunla ilişkimizi kesti. Bir de Skubic'in atılmasından sonra zaten artık daha az tahribat nasıl olur diye geçirdiğimiz bir maç haline geldi" şeklinde konuştu.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise şöyle konuştu: "Son haftalarda takımın morali çok iyi. Bu galibiyetin ardından yukarıdaki grubu yakalamak istiyorduk. Konya'ya moralli geldik. Son haftalarda ve özellikle ikinci yarının başından itibaren devam eden çizgimiz bugün buradaki galibiyetle birlikte yeni hedefler koyma ve aşağıdan uzaklaşma anlamında bizim için çok önemliydi. Bunu da maçta istediğimiz oyunla ve attığımız gollerle kazanmayı bildik. Maça golle başlamamız hem bizi moral olarak yükseltti hem de 6 maçtır kazanamayan rakibimizin moralini biraz düşürdü. Rakibin çok önemli eksiklikleri vardı. İyi bir zamanda Konyaspor ile oynadığımızı söyleyebilirim. Atiker Konyaspor beraberlik için çok çaba sarf etti ancak ikinci golden sonra maçın mutlak galibi bizdik. Özellikle rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu galibiyetle birlikte sonraki haftalar için daha büyük hedefler çizme şansımız olur."



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