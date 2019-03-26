Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Başakşehir Hazırlıkları Başladı

Atiker Konyaspor'da Başakşehir Hazırlıkları Başladı

42 dakika önce

- Atiker Konyaspor'da Başakşehir hazırlıkları başladıKONYA - Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada lider Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, iki günlük aranın ardından yapılan antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.

- Atiker Konyaspor'da Başakşehir hazırlıkları başladı

KONYA - Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada lider Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, iki günlük aranın ardından yapılan antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Erdon Daci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Mücahit Atalay, Moryke Fofana ve Fallou Diagne katılmazken, Mustapha Yatabare takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman minyatür kalelerde yapılan 8'e 8 ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
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