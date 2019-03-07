Atiker Konyaspor'da Beşiktaş Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Atiker Konyaspor
, Beşiktaş
maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı antrenmana tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ile Mustapha Yatabare
dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman kombine pas çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı pas, orta ve şut çalışması ile tamamladı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:40 Kaynak: İHA
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