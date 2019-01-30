Atiker Konyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
16 dakika önce
- Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladıKONYA - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
- Atiker Konyaspor
'da Bursaspor
maçı hazırlıkları başladı
KONYA - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, iki günlük aradan sonra yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado, Amir Hadziahmetovic, Jens Jonsson, Petar Filipovic ve Abdou Razack Traore
katılmazken, Selim Ay
takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı. Salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman sahada çabukluk hareketleri ve pas çalışması ile devam etti. Yağmur altında gerçekleşen antrenman 8'e 8 oyun ile sona erdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
Gabriel Obertan, Erzurumspor'un Tesislerine Hayran Kaldı
Ankaragücü, Hırvat Stoper Ante Kulusic'i Transfer Etti
Medipol Başakşehir, Eskişehirspor Forması Giyen Cemali Sertel'i Transfer Etti
Galatasaray Mbaye Diagne'yi Transfer Etti, Sosyal Medya Yıkıldı