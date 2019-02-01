Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

14 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, salonda core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, 5'e 3 pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Ara transferde takıma dahil edilen Ali Çamdalı'nın da yer aldığı antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi

Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson, Fallou Diagne ve Mücahit Can Akçay antrenmana katılmazken, Petar Filipovic ve Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:07 Kaynak: AA

Bursaspor, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzurumspor'da Auremir ile Yollar Ayrıldı Inter Taraftarları, Domagoj Vida'nın Transfer Edilmemesi Nedeniyle Yönetimi Eleştirdi

Fatih Terim, Yeni Transferler Kostas Mitroglou ve Luyindama'yı Maç Kadrosuna Aldı İspanya Kral Kupasında Barcelona, Real Madrid ile Eşleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]