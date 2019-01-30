Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Bursaspor Mesaisi Başladı

Atiker Konyaspor'da Bursaspor Mesaisi Başladı

43 dakika önce

Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor'da Bursaspor Mesaisi Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör  Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan Core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Antrenman sahada çabukluk hareketleri ve pas çalışmasının ardından,  8'e 8 oyun ve HİT ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado, Amir Hadziahmetovic, Jens Jonsson, Petar Filipovic ve Abdou Razack Traore katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

"HEDEFİMİZ ÜST SIRALARDAN KOPMAMAK"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Volkan Fındıklı, aldıkları galibiyetlerle üst sıralara çıktıklarını, hedeflerinin üst sıralardan kopmamak olduğunu söyledi. Fındıklı, "İkinci yarının iç sahada oynadığımız ilk maçıydı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile beraber yukarıya doğru bir yükselişimiz oldu. Tabiki bunu daha da anlamlandırmak için bu maçı kazanmak istiyorduk. Nitekim istediklerimizi sahaya yansıtarak coşkulu seyircimizin de desteğiyle güzel bir galibiyet aldık. Antalyaspor maçından 3 puan aldığımız için mutluyuz. İkinci devrede ilk 2 maçı kazanarak 6 puan topladık ve kendimize 4.sırada yer bulduk. Tabiki ilk hedefimiz üst sıralardan kopmamak. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"BURSASPOR MAÇI ZOR OLACAK"

Zor bir deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacaklarına değinen Fındıklı, "Zor bir deplasmana gideceğiz. Zor mağlup olan, iyi defans yapan ve az gol yiyen bir takımla oynayacağız. Zor olacağını biliyoruz. Ama takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞMAK AVANTAJ"

Aykut Kocaman ile daha önceki dönemde çalışmalarının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirten Volkan Fındıklı, "İstediği şeyleri az çok biliyoruz ve ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hocamızda sağolsun ne yapmamız gerektiğini antrenmanlarda ve maç öncesinde aktardığı için bende sahada sadece söylenenleri yapmaya çalışıyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum. Söylenenleri de düzgün bir şekilde yaptığımız zaman güzel sonuçlarda geliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:11 Kaynak: DHA

Fındıklı, Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor, Bursaspor, Spor
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