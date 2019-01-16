Atiker Konyaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
2 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'nde kampta bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Öte yandan, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay
ve Uğur Demirok
ise takımdan ayrı çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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