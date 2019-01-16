Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay ve Uğur Demirok ise takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Spor
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