Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Isınma ve çabukluk çalışması yapılan idman, 4 grupta oynanan 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam etti.
Antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmazken, Selim Ay
ve Amir Hadziahmetovic ise takımdan ayrı çalıştı.