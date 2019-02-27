Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Göztepe Maçının Hazırlıkları Sürüyor

Atiker Konyaspor'da Göztepe Maçının Hazırlıkları Sürüyor

37 dakika önce

Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor'da Göztepe Maçının Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada 4 grupta oynanan 4'e 1 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou  Diagne, Moryke Fofana katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımdan ayrı, Jens Jonsson ise takımla birlikte çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:30 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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