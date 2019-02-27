Atiker Konyaspor'da Göztepe Maçının Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Atiker Konyaspor
, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada 4 grupta oynanan 4'e 1 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne
, Moryke Fofana katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımdan ayrı, Jens Jonsson ise takımla birlikte çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:19 Kaynak: DHA
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