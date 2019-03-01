Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Göztepe Mesaisi Devam Etti

Atiker Konyaspor'da Göztepe Mesaisi Devam Etti

50 dakika önce

Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor'da Göztepe Mesaisi Devam Etti, System.String[]
Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Atiker Konyaspor Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı. Koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başlayan antrenman, pas ve şut çalışması ile devam ederken, taktik çift kale ile sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Kayacık, Atiker Konyaspor, Güncel
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