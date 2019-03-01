Atiker Konyaspor'da Göztepe Mesaisi Devam Etti

Atiker Konyaspor
, yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Atiker Konyaspor Kayacık
Tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare
dışında tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda Ömer Ali Şahiner
, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla, Fallou Diagne
ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı. Koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başlayan antrenman, pas ve şut çalışması ile devam ederken, taktik çift kale ile sona erdi.
(İHA)