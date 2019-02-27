Atiker Konyaspor'da Göztepe Mesaisi Sürdü
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Atiker Konyaspor, 3 Mart Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, 3 Mart Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare
, Fallou Diagne
, Moryke Fofana katılmadı. Antrenmanda Ömer Ali Şahiner
takımdan ayrı, Jens Jonsson ise takımla birlikte çalıştı. Salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman sahada 4 grupta oynanan 4'e 1 ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman topla oyun ve çift kale maç ile sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:46 Kaynak: İHA
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