Atiker Konyaspor'da Göztepe Mesaisi Sürüyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında evinde Göztepe'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor'un hazırlıkları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında evinde Göztepe'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor
'un hazırlıkları sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü Büyükşehir Belediye Stadı'nda Göztepe'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi. Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Konyasporlu futbolcuların kendi aralarında şakalaşması sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı. Güneşli
havada antrenmana başlayan yeşil-beyazlılar, antrenman sırasında kara yakalandı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare
ve Fallou Diagne
katılmazken, Ömer Ali Şahiner
, Paolo Hurtado ve Jens Jonsson takımla birlikte çalıştı. Koşu, çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile başlayan antrenman pas ve taktik çalışması ile sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:11 Kaynak: İHA
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