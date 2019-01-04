Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Hurtado Kampa Katıldı

Atiker Konyaspor'da Hurtado Kampa Katıldı

19 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Atiker Konyaspor, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da Hurtado Kampa Katıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Atiker Konyaspor, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü. 

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden çalışmada futbolcular daha sonra kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yeşil beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Demirok salonda çalıştı. Dün geç saatlerde Antalya'ya gelen Paolo Hurtado ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Aykut Kocaman'dan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Atiker Konyaspor, Spor
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