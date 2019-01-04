Atiker Konyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor
, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya
kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman
yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.
Atiker Konyaspor'un kamptaki basına açık ilk antrenmanında futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlı takımda tedavisi süren Uğur Demirok
ise salonda çalıştı.
Atiker Konyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.