Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Atiker Konyaspor'un kamptaki basına açık ilk antrenmanında futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı takımda tedavisi süren Uğur Demirok ise salonda çalıştı.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:56 Kaynak: AA

serik, Antalya, Atiker Konyaspor, Spor
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