Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Jonsson Sakatlandı

Atiker Konyaspor'da Jonsson Sakatlandı

1 saat önce

Atiker Konyaspor'da sol alt adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Jens Jonnson'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Atiker Konyaspor'da Jonsson Sakatlandı, System.String[]
Atiker Konyaspor'da sol alt adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Jens Jonnson'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Atiker Konyaspor sakatlık geçiren futbolcuları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Futbolcumuz Jonnson'un bugün çekilen MR'ında sol alt adalede ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuz yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Diğer taraftan Hadziahmetovic'in MR'ı temiz çıkmıştır. Futbolcumuz takımla birlikte çalışmalarına devam edebilecektir" denildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:14 Kaynak: İHA

Spor
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