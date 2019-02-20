Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Atiker Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

36 dakika önce

Atiker Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Atiker KonyasporKayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör  Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başlarken, antrenman çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmazken, Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:48 Kaynak: DHA

Kayserispor, Atiker Konyaspor, Spor
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