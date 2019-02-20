Atiker Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Kayserispor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başlarken, antrenman çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Jens Jonsson ve Fallou Diagne
katılmazken, Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:31 Kaynak: DHA
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