Atiker Konyaspor'da Rizespor Mesaisi Başladı
2 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, toplu ve topsuz ısınma hareketleri ile idmana başladı.
İki grupta 4'e 2 oynayan futbolcular, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, takımdan ayrı çalışan Moryke Fofana ve Fallou Diagne idmana katılmadı. Antrenmanda altyapı takımı oyuncularından Ali Kale ve Hüseyin Mert Uyanıker de yer aldı. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:23 Kaynak: DHA
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