Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Sakatlar Döndü

Atiker Konyaspor'da Sakatlar Döndü

1 saat önce

Göztepe maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor'da sakatlıkları geçen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı.

Atiker Konyaspor'da Sakatlar Döndü, System.String[]
Göztepe maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor'da sakatlıkları geçen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı. Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas ve şut çalışması ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katılırken, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

Ömer Ali Şahiner, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna'nın Sözleşmesinde Beşiktaş Maddesinin Olmadığını Açıkladı Ryan Donk, 2 Maç Daha Forma Giyerse Sözleşmesi 1 Yıl Uzayacak

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı Kulüpler Birliği'nden Galatasaray Açıklaması: İletişim Aksaklığı Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Sakatlar Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]