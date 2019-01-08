Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Transfer

Atiker Konyaspor'da Transfer

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımında forma giyen Makedon savunma oyuncusu Leonard Zuta ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımında forma giyen Makedon savunma oyuncusu Leonard Zuta ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, devre arası hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdürüyor. Burada kulüp menajeri Seçkin Özdil'in ev sahipliğinde 26 yaşındaki oyuncu için imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Leonard Zuta, Konyaspor ile anlaştığını için mutlu olduğunu söyledi.

Görüşmelerin 3 gün içerisinde tamamlandığını anlatan Zuta, şunları kaydetti:

"Bütün konularda anlaşmaya vardık. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ümit ediyorum ki adaptasyon sürecini çok kısa sürede tamamlayacağım. Zaten burada daha önceden tanıdığım Adis Jahovic var. Onun burada olması adaptasyon sürecimin daha hızlı geçmesini sağlayacak. Takıma faydalı olmak için elimden geleni yapacağım."

Spor Toto Süper Lig'in Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğuna dikkati çeken Zuta, "Mücadele dolu ve oldukça kaliteli bir lige geldim. Zaten iki sene önce Avrupa Ligi maçında Medipol Başakşehir'e karşı oynamıştım. Orada da bunu görmüştüm. Çok kaliteli stadyumlara ve taraftarlara sahip bir lig. Bu yüzden burada oynamayı tercih ettim." diye konuştu.

Atiker Konyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Leonard Zuta, 23 numaralı formayı giyecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: AA

HNK Rijeka, Hırvatistan, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atiker Konyaspor, Makedon Oyuncu Leonard Zuta'yı Kadrosuna Kattı Lider Başakşehir, Altınordu'nun Genç Oyuncusu Alican Özfesli ile Anlaştı

Milan, RB Leipzig'in Hakan İçin Yaptığı Teklifi Reddetti Galatasaray, Chaves Forması Giyen Marcos do Nascimento Texeira ile Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:23:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]