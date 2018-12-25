Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Devre Arası Kampına 3 Ocak'ta Başlayacak

Atiker Konyaspor Devre Arası Kampına 3 Ocak'ta Başlayacak

44 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 25 puanla 8. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, devre arası kampına 3 Ocak'ta başlayacak.

Atiker Konyaspor Devre Arası Kampına 3 Ocak'ta Başlayacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 25 puanla 8. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, devre arası kampına 3 Ocak'ta başlayacak.

Süper Lig'de devreyi 25 puanla 8. sırada tamalayan Atiker Konyaspor'da futbolculara Akhisarspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından 2 Ocak 2019 tarihine kadar izin verildi. Takım Cornella Diamond Hotel'de yapacağı devre arası kamp çalışmalarına 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 18: 00'de yapacağı antrenmanla başlayacak. Devre arası kamp süresi, sezonun 18. haftasında deplasmanda oynayacağı B.B.Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Spor
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