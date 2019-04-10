Atiker Konyaspor, Dg Sivasspor Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü DG Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü DG Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:06 Kaynak: İHA
13 Nisan Cumartesi günü iç sahada DG Sivasspor'u 27.hafta maçında konuk edecek Atiker Konyaspor, günü öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana tüm oyuncular katıldı. Koşu ve çabukluk-ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta yapılan 5'e 3 çalışma ile devam etti. Takım antrenmanın kalan bölümlerinde taktik çalışma gerçekleştirdi. - KONYA
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