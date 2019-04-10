Atiker Konyaspor, Dg Sivasspor Hazırlıklarına Devam Ediyor
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- Atiker Konyaspor, DG Sivasspor hazırlıklarına devam ediyorKONYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü DG Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:08 Kaynak: İHA
- Atiker Konyaspor
, DG Sivasspor
hazırlıklarına devam ediyor
KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü DG Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.
13 Nisan Cumartesi günü iç sahada DG Sivasspor'u 27.hafta maçında konuk edecek Atiker Konyaspor, günü öğleden sonra Kayacık
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenmana tüm oyuncular katıldı. Koşu ve çabukluk-ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta yapılan 5'e 3 çalışma ile devam etti. Takım antrenmanın kalan bölümlerinde taktik çalışma gerçekleştirdi.
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