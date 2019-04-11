Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Dg Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Atiker Konyaspor, Dg Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü DG Sivasspor'u ağırlayacak olan Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor, Dg Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü DG Sivasspor'u ağırlayacak olan Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana takımdan ayrı olarak çalışan Paolo Hurtado dışında tüm oyuncalar katıldı. Çabukluk ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 3 grupta oynanan 5'e 3 top çalışması ile devam etti. Oyuncular şut ve gol çalışmasının ardından 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:10 Kaynak: İHA
Spor
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