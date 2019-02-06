Atiker Konyaspor, E.y. Malatyaspor Mesaisi Başladı
53 dakika önce
Atiker Konyaspor, E.Y. Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Atiker Konyaspor
, E.Y. Malatyaspor
'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçında 10 Şubat Pazar günü E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor bir günlük aranın ardından çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı olarak çalışan Selim Ay
, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic katılmadı. Salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanın ikinci bölümüne Bursaspor
maçında ilk 11'de oyuna başlayan oyuncular katılmazken, aktif dinlenme yaptılar. Koordinasyon çalışması, 6'ya 3 ile başlayan antrenman 2'ye 2 savunma-hücum çalışması ve topla oyun ile sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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