Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, E.y. Malatyaspor Mesaisi Başladı

Atiker Konyaspor, E.y. Malatyaspor Mesaisi Başladı

53 dakika önce

Atiker Konyaspor, E.Y. Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor, E.y. Malatyaspor Mesaisi Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, E.Y. Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçında 10 Şubat Pazar günü E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor bir günlük aranın ardından çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı olarak çalışan Selim Ay, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic katılmadı. Salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanın ikinci bölümüne Bursaspor maçında ilk 11'de oyuna başlayan oyuncular katılmazken, aktif dinlenme yaptılar. Koordinasyon çalışması, 6'ya 3 ile başlayan antrenman 2'ye 2 savunma-hücum çalışması ve topla oyun ile sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Güncel
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