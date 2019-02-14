Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Maçının Taktiğini Çalıştı
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Fenerbahçe
maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. 4 grupta oynanan 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay
ve Amir Hadziahmetovic takımla birlikte çalıştı. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:43 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
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