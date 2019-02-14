Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Maçının Taktiğini Çalıştı

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Maçının Taktiğini Çalıştı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Maçının Taktiğini Çalıştı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. 4 grupta oynanan 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay ve Amir Hadziahmetovic takımla birlikte çalıştı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:43 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü Emmanuel Emenike'den Çok Konuşulacak Sevgililer Günü Paylaşımı!

Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:30:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Maçının Taktiğini Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]