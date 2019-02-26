Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Göztepe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor, Göztepe Maçının Hazırlıklarına Başladı

33 dakika önce

Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor, Göztepe Maçının Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Isınma hareketleri ve iki grupta oynanan 5'e 3 ile devam eden antrenman, 6'ya 6 oyunla ve tempolu koşu ile sona erdi.

Sahada devam eden antrenmanın ikinci bölümüne İstikbal  Mobilya Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen ve yenileme çalışması yapan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare ile Paolo Hurtado katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:44 Kaynak: DHA

Atiker Konyaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
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