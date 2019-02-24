Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından - Hikmet Karaman

Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından - Hikmet Karaman

10 dakika önce

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları KONYA - Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor takımları, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaştı.

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları KONYA - Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor takımları, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:26 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor
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