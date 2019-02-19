Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

Atiker Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

10 dakika önce

Atiker Konyaspor, 24 Şubat Pazar Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti, System.String[]
Atiker Konyaspor, 24 Şubat Pazar Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Fallou Diagne, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Nejc Skubic katılmazken, Selim Ay ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-beyazlı oyuncular antrenmanın ilk bölümde salonda iki grup halinde ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. Sahadaki çalışma koşu ve çabukluk hareketleri ile başlarken 6'ya 3 ile devam etti. Antrenman 8'e 8 çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana alt yapı oyuncularından Ali Karakaya ve Ömer Faruk da katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:05 Kaynak: İHA

Kayserispor, Atiker Konyaspor, Spor
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