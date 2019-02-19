Atiker Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti
1 saat önce
- Atiker Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ettiKONYA - Atiker Konyaspor, 24 Şubat Pazar Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
- Atiker Konyaspor
, Kayserispor
maçı hazırlıklarına devam etti
KONYA - Atiker Konyaspor, 24 Şubat Pazar Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Ali Turan, Ferhat Öztorun
, Fallou Diagne
, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Nejc Skubic katılmazken, Selim Ay
ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-beyazlı oyuncular antrenmanın ilk bölümde salonda iki grup halinde ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. Sahadaki çalışma koşu ve çabukluk hareketleri ile başlarken 6'ya 3 ile devam etti. Antrenman 8'e 8 çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana alt yapı oyuncularından Ali Karakaya
ve Ömer Faruk da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:45 Kaynak: İHA
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