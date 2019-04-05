Atiker Konyaspor, M. Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
28 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir
'e konuk olacak Atiker Konyaspor
, hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le mücadele edecek olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarına Kayacık
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner
ve Ali Çamdalı
'nın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR sonrası tedavisine başlanılan Abdou Razack Traore
katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman minyatür kalede oynanan oyun ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona ererken, oyuncular saha içerisinde Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın doğum gününü kendisini tebrik ederek kutladı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA
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