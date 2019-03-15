Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, 'Seyit Onbaşı' ile Sahaya Çıkacak

Atiker Konyaspor, 'Seyit Onbaşı' ile Sahaya Çıkacak

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına üzerinde Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren kahraman askerlerden biri olan Seyit Onbaşı'nın silüeti bulunan formayla sahaya çıkacak.

Atiker Konyaspor, 'Seyit Onbaşı' ile Sahaya Çıkacak, System.String[]
Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına üzerinde Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren kahraman askerlerden biri olan Seyit Onbaşı'nın silüeti bulunan formayla sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maça klasik çubuklu yeşil beyaz formasıyla çıkacak. Daha önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da göğsünde Atatürk silüeti bulunan formayla sahaya çıkan yeşil beyazlılar, yarın oynanacak maçta ise 18 Mart  Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle üzerinde 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı olarak bilinen Seyit Ali Çabuk'un silüeti bulunan formayla sahaya çıkacak. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

Spor
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