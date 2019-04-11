Atiker Konyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
19 dakika önce
ATİKER Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:07 Kaynak: DHA
ATİKER Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, çabukluk ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta oynanan 5'e 3 top çalışması ile devam eden antrenmanda oyuncular şut ve gol çalışması yaptı. Antrenman 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçlar ile tamamlandı. Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
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Antrenmandan detaylar
- Konya
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