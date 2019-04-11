Atiker Konyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
ATİKER Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:47 Kaynak: DHA
ATİKER Konyaspor
, Demir Grup Sivasspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor
, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman, çabukluk ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta oynanan 5'e 3 top çalışması ile devam eden antrenmanda oyuncular şut ve gol çalışması yaptı. Antrenman 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçlar ile tamamlandı. Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı. - Konya
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