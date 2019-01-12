Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Şut ve Gol Çalıştı

Atiker Konyaspor Şut ve Gol Çalıştı

1 saat önce

ATİKER Konyaspor, devre arası kamp çalışmasını yaptığı Antalya'da yoğun yağmur altında hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor Şut ve Gol Çalıştı, System.String[]


ATİKER Konyaspor, devre arası kamp çalışmasını yaptığı Antalya'da yoğun yağmur altında hazırlıklarını sürdürdü.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde idman gerçekleştirdi. Teknik direktör  Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan idman CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından antrenman pas çalışması ile devam etti. Yoğun yağmur altında yapılan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

Sabah, Antalya, Atiker Konyaspor, Spor
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