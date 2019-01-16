Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı
2 saat önce
Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Atiker Konyaspor
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışması ise devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana Selim Ay
ve Paolo Hurtado katılmazken, Uğur Demirok
takımdan ayrı olarak çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:17 Kaynak: DHA
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