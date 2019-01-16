Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

Atiker Konyaspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Süper Toto Süper Lig'in ikinci yarısına pazar günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maç ile başlayacak Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.



Teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana takımdan ayrı çalışan Selim Ay, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışması ile devam etti.



Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA

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