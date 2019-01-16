Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

14 dakika önce

Atiker Konyaspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı, System.String[]
Atiker Konyaspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Toto Süper Lig'in ikinci yarısına pazar günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maç ile başlayacak Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana takımdan ayrı çalışan Selim Ay, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışması ile devam etti.

Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Belek, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, EY Malatyaspor'un Kalecisi Ertaç Özbir'in Peşinde Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Marcao'yu Galatasaray'a Satan Chaves, Erdem Şen'i Transfer Etti Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 15:54:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]