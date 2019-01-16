Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı, System.String[]


Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışması ise devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana  Selim Ay ve Paolo Hurtado katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı olarak çalıştı. - Yanıkkonya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Özel Halk Otobüsündeki Taciz Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı Galatasaray'ın Yeni Transferleri Takımla Çalıştı

Hükümlü Olduğu Cezaevinin Ankesörlü Telefonundan Dolandırıcılık Yaptı 31 Yıl Sonra Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:47:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]