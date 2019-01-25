Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.

Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.  Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör  Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile başladı. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. Tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Spor
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