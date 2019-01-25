Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Antalyaspor
maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile başladı. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. Tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay
takımdan ayrı çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:16 Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın Affı Gündeme Geldi
Bayern Münih, Alphonso Davies'in Sevgilisine de Transfer Teklifinde Bulundu
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kuraları 30 Ocak'ta Çekilecek
Başakşehir ile Sözleşme İmzalayan Demba Ba, Neden Galatasaray'ı Seçmediğini Açıkladı