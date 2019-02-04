Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Taraftarına Bursa'da Sıkı Arama

Atiker Konyaspor Taraftarına Bursa'da Sıkı Arama

55 dakika önce

Konya'dan Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı için Bursa'ya gelen taraftarlar şehrin girişinde didik didik arandı.

Atiker Konyaspor Taraftarına Bursa'da Sıkı Arama, System.String[]
Konya'dan Bursaspor- Atiker Konyaspor maçı için Bursa'ya gelen taraftarlar şehrin girişinde didik didik arandı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 20'nci haftanın kapanış mücadelesi Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı için Konya'dan gelen taraftarlar, Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde kontrol edildi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından teker teker aranan 11 otobüsteki 500 taraftar, daha sonra otobüslerine bindirilerek kontrollü şekilde bırakıldı. Aramalarda kesici aletlere el konulurken, Jandarma Özel Harekat ekipleri de aramaya eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:15 Kaynak: DHA

Spor
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