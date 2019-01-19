Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman Açıklaması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yön belirlemeye çalışan takımlardan biriyiz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yön belirlemeye çalışan takımlardan biriyiz. Bu maç da bizim yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı" dedi.



Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 galip ayrıldıkları Erzrurumspor deplasmanı sonrası açıklamalarda bulundu. İlk yarı planladıkları bir oyun anlayışını sergilediklerini ifade eden Kocaman, "Yön belirlemeye çalışan takımlardan biriyiz. Bu maç da bizim yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı. Kazanma odaklı takımız, iyi futbol, güzel futboldan ziyade, 'daha fazla puan, daha çok nasıl maç kazanırız' amacında bir takımız. İlk yarı planladığımız gibi geçti. İstekli bir takımı kalemize fazla yaklaştırmadık. Özellikle ilk yarının sonlarından itibaren kontrolü ele geçirdik. Devreyi önde bitirmeyi başardık. İkinci yarıya biraz daha öne gitmeyi isteyerek başladık. Biraz daha üstün oynadık, kornerden bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Takımların o anki haline bakıldığı zaman maç bitti dendiği anda Serkan sezonun nazarlık olabilecek şekilde yediği golle oyundaki kontrolümüz kayboldu. BB. Erzurumspor, direk toplarla kalemize gelmeye başladı. Kazanma odaklı olmak istiyoruz. Bu şekilde kendi adımıza son derece mutlu olduğumuz söylenebilir" dedi.



Kocaman, basın mensuplarının Yatabare'nin Erzurumspor'a transferi konusunda ise konunun kulüpler arasında görüşüleceğini, henüz kendisine bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Kocaman, Erzurumspor'un öncelikle Konyaspor yönetimiyle konuşmaya başlamasını istedi. - ERZURUM

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